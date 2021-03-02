FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?
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BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ
Nehir, Mert'i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için gerekirse karşısına Bahar'ı, yasayı ve hatta Nazım'ı bile almaya razıdır. Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.
BARAJ OYUNCULARI
Feyyaz Duman
Biran Damla Yılmaz
Burak Yörük
ve
Sumru Yavrucuk
Iman Casablanca
Sait Genay
Tuna Orhan