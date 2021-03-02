FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?
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FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?

02.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:31
FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?

Baraj son bölüm özeti! Barakjyeni bölüm izle! Baraj 29. bölüm full canlı izle! FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle!

FOX ekranlarında yayınlanan ve bu akşam ekrana gelecek FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Mert'i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için gerekirse karşısına Bahar'ı, yasayı ve hatta Nazım'ı bile almaya razıdır. Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.

BARAJ OYUNCULARI

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

ve

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan

Haber Yorumları
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