FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?

FOX ekranlarında yayınlanan ve bu akşam ekrana gelecek FOX Baraj canlı izlle! Baraj yeni bölüm kesintisiz full izle! Baraj 29. bölüm izle! Baraj yeni bölümde neler olacak?

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Mert'i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için gerekirse karşısına Bahar'ı, yasayı ve hatta Nazım'ı bile almaya razıdır. Tarık, Nehir'e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar'ın tehdidi diğer yandan ise Zahra'nın Meryem'i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.

BARAJ OYUNCULARI

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

ve

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan