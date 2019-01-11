Fourinthepocket Babylon'da
Soul, funk, hip-hop ve R&B parçaları kendilerine özgün yorumları ile yeniden harmanlayan müzik topluluğu FOURinthePOCKET, 12 Ocak Cumartesi akşamı Babylon'da sahne alacak.
Vokalde Elif Çağlar, saksafonda Toygun Sözen, klavyelerde Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Mert Önal gibi önemli müzisyenlerden oluşan FOURinthePOCKET; soul, hip-hop, funk ve R&B parçalarını özgün ve eğlenceli bir şekilde sunmaya devam ediyor.
Erykah Badu, Jill Scott, Michael Jackson, Outkast, Kelis, Earth,Wind and Fire gibi önemli isimlerin parçalarını kendi tarzlarıyla yorumlayan beşli; funk, R&B ve soul müzik türlerinin etkileşimiyle ortaya koydukları eserleri, kendilerine özgü geçişler ve doğaçlama yetenekleriyle bütünleştiriyorlar.
Kaynak: Bültenler