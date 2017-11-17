Founder Institute İstanbul, 2018 Girişimcilik Programı Başladı

Silikon Vadisi merkezli küresel girişim ağı Founder Institute İstanbul'un 2018 yılı Girişimcilik Programı başladı.



Girişimcilerin başarılı ve sürdürülebilir teknoloji şirketleri kurmalarına yardımcı olan Silikon Vadisi merkezli küresel girişim ağı Founder Institute İstanbul'un 2018 yılı Girişimcilik Programı başladı. Programın 2 aylık ön değerlendirme sürecinin ilk etkinliği 'Kurumsal Hayattan Girişimciliğe Geçiş' başlığıyla gerçekleşti. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte; dugun.com Kurucu CEO'su Emek Kırbıyık, PayU Türkiye CEO'su Emre Güzer ve Ödeal CEO'su Fevzi Güngör, girişimci ve girişimci adaylarıyla bir araya gelerek, hem kendi tecrübelerini paylaştı, hem de merak edilen soruları yanıtladı.



Founder Institute 2018 Girişimcilik Programı kapsamında 16 Ocak 2018'e kadar sürecek başvuru ve ön değerlendirme sürecinde adaylar, girişimcilik konusunda başarılı isimlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini birinci ağızdan dinleme ve Girişimcilik Programı'nı yakından tanıma fırsatı bulacak. Başvuran adaylar arasından ön değerlendirmeyi geçen belirli sayıdaki girişimci adayı, Founder Institute Silicon Valley tarafından oluşturulan müfredatı takip ederek programın eğitim, uygulama ve mentorluk bölümüne katılmaya hak kazanacak. Şubat 2018'de başlayıp 14 hafta sürecek program kapsamında girişimci adayları, Türkiye'den ve global Founder Institute ağından mentorlar ile buluşma şansı yakalayacak ve fikirlerini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaşacak.



Bir sonraki Founder Institute buluşması 'Teknoloji Kökenli Olmadan Teknoloji Girişimi Kurmak' başlığıyla 28 Kasım Salı günü IBM Client Center Levent'te gerçekleşecek.



2018 Girişimcilik programı eğitim takvimi



28 Aralık 2017 - Teknoloji kökenli olmadan teknoloji girişimi kurmak



6 Aralık 2017 - Startup fonlama 101: Fikriniz için sermaye bulmak



19 Aralık 2017 - Startup nasıl kurulur: Ekosistem liderleri ve tecrübeli girişimciler ile buluşma



09 Ocak 2017 - Mühendislikten Girişimciliğe: Startup Temelleri



16 Ocak 2017 - Sıfırdan bir startup şirketi kurmak - İSTANBUL