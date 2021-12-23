Fotomuhabiri Sökmen Baykara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotomuhabiri Sökmen Baykara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baykara, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", "Yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarını Emaneti Atmaca" isimli fotoğrafları seçen Baykara, "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Aşırı konsantre" fotoğrafına oy verdi.

Baykara, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Seçim yaparken çok zorlandığını vurgulayan Baykara, "Bir fotoğraf seçme hakkımız var, hangisini seçeceğimi bilemedim. Her kategoriden bir tane seçtim ama diğerlerine yazık değil mi diye düşünüyorum. Hepsi çok güzel fotoğraflar. Yeni nesilde iş var, çok güzel fotoğraflar çekiyorlar." dedi.

Baykara, her şeye rağmen bir kadrajın içine görüntüyü sığdırmanın kolay olmadığını, emeği geçenleri tebrik ettiğini dile getirdi.