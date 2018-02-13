Fotomontaj Furyasına Valiyi de Karıştırdılar

Sivas Valiliğinin Twitter hesabında paylaşılan, üzerinde Sivas Valisi Davut Gül'ün isminin yazılı olduğu bomba fotoğrafı fotomontaj tartışmalarına neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölücü terör örgütlerine yönelik Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sosyal medyada yeni paylaşım furyaları oluşturdu. Sosyal medya kullanıcıları hızla üzerinde isimli yazıyı bomba resimleri paylaşmaya başladı. Bir sür sonra bu paylaşımların bir çoğunun fotomontaj olduğu anlaşıldı.

Valiyi de karıştırdılar

Sivas Valiliği twitter hesabı üzerindeki bir paylaşıma üzerinde Sivas Valisi Davut Gül'ün isminin yer aldığı bomba fotoğrafı ekledi. Eklenen fotoğrafta bir savaş uçağının kanadının altındaki bombanın üzerinde, "Zeytin dalı, Sivas'ın yiğit valisi Davut Gül" yazıyor. Aynı fotoğrafın sadece bombanın üzerindeki yazılar değiştirilmiş şekli ile farklı isimlerle paylaşılması ise fotoğrafın fotomontaj olduğu tartışmalarına neden oldu. Her iki fotonun arasındaki tek farklılığın yazı olması fotomontaj ihtimalini güçlendiriyor. - SİVAS