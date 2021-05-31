Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki... Kimse ne yaptığını anlayamadı Aydın'da yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı.

Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi

Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki... Kimse ne yaptığını anlayamadı

AYDIN - Aydın'da yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı. Kadının taş atması fotokapan tarafından anbean kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevkiindeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapana taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı. Kadının bu davranışına ise kimse bir anlam veremedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı
Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Adnan Menderes Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İlker Kaleli Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 21:37:56. #1.15#

title