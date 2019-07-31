Fotokapana takılan yaban hayat

ERZURUM'un Olur ilçesinde Sarıçam ormanlarına yerleştirilen 12 fotokapan, belgesellik görüntüler kaydetti. Fotokapanlar, vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi hayvanları görüntüledi.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ilçeye bağlı Ormanağzı Mahallesi yakınlarındaki ormanlarda yaşayan yaban hayatını takip edebilmek için 3 ay önce fotokapan çalışması başlattı. Sarıçam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda 12 ayrı noktaya konulan fotokapanlar, yaban hayatı görüntüledi. Ormanlık alanda vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi hayvanların görüntüleri fotokapan kameralarına yansıdı.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okutucu, Orman Genel Müdürlüğü'nün Ar-Ge birimi olarak çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaban hayatı izleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Okutucu, "Bu çalışma sayesinde, yörede birçok memeli hayvan türü fotokapanla tespit edilmiş olup, bölgenin yaban hayatı bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür" dedi.

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmalar Başmühendisi Yaşar Ayhan, "Ormanağzı Mahallesi'ndeki sarıçam ormanlarında 12 fotokapan ile üç ay boyunca yaptığımız çalışmalar sonucu vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türlerin görüntülerini elde ettik. Fotokapanla tespit ettiğimiz bu türlerden özellikle vaşak nesli tehlike altında olan türlerden olup koruma altındadır. Yöre, yaban hayatı bakımından oldukça zengin olup habitatlarının korunması için bölge halkını bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.



Kaynak: DHA