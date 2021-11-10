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Fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı.

Türkiye'nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı.

Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu. Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

Fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

Fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

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