Fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı
Türkiye'nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı.
Türkiye'nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı.
Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu. Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.
(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)