Fotokamp Başladı

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Parantez Eğitim Kurumları, Arapgir Doğa Sporları Derneği ve birçok kurum/STK/özel firma tarafından desteklenen 3.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, Kayaarası Kanyonunda başladı.



İlk günde 150 çadırın kurulduğu ve yaklaşık 400 ziyaretçinin katıldığı kamp dolu dolu geçiyor. Kampın ilk gününde Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı onlarca fotoğraf sanatçısı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladılar. Kayaarası Kanyonuna hayran kalan konuklar bol bol resim çekerken, akşam kamp ateşinin yakılmasıyla birlikte renkli görüntüler oluştu.



Halayların çekildiği, türkülerin söylendiği etkinlikte konuklarıyla tek tek yakından ilgilen Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu 3.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. - MALATYA