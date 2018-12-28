Fotoğraflı provokasyona valilik yalanlaması

Yoğun bakımdaki gencin fotoğrafı ile birlikte yayılan gencin öldüğü iddiaları valilik tarafından yalanlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 gün önce meydana gelen ve 2 kardeşin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 2 Suriyeli şahıs daha gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklama ile olayda yaralanan kardeşlerden Necati Bağcı'nın yaralı haldeki resmini kullanarak öldüğü yönünde yayılan iddialar yalanlandı.

Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde 3 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada Necati Bağcı ile kardeşi Mert Bağcı isimli genç boğazından yaralandı, iki kardeşten biri ayakta tedavi olurken Necati Bağcı, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Olayı bahane eden bir grup ise sosyal medya üzerinden yapılan girişimlerle toplanarak, Suriyelilerin iş yerlerine zarar vermek istemişti. Provokasyon girişimleri ise polisin aldığı tedbirler sayesinde önlenmişti.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden 3'nün tutuklandığı ve olaya karışan 2 Suriyeli şahsın daha gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, !Bıçaklı kavgada İlimiz Gazikent Mahallesinde 23 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen Türk vatandaşlarımız ve Suriye uyruklu şahıslar arasında yaralama ve darpla sonuçlanan olayın ardından yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklanmıştır. 27 Aralık 2018 tarihinde olaya karıştığı belirlenen 2 Suriye uyruklu kişi daha güvenlik kuvvetlerince yakalanarak adli süreçleri başlatılmıştır" denildi.

Resimli provokasyon girişimi

Kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı'nın yaralı haldeki fotoğraflarının kullanılarak, gencin öldüğü yönünde sosyal medyada yayılan iddiaların da yalanlandığı açıklamada, "Yaralının fotoğrafları kullanılarak şahıs ve ailesi istismar edilmektedir. Vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, öldüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyada bazı şahıslar ve guruplar tarafından olay atfedilerek gün ve zaman belirtilmek suretiyle protesto gösterileri yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunulmaktadır. Verilmiş resmi bir izin bulunmamaktadır. Sosyal medya ve diğer platformlarda suç işleyen yada

suç işlenmesine teşvik eden kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır. Provokatif olaylara mahal vermeme adına vatandaşlarımızın sağduyulu davranması ve art

niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA