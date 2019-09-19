Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge

19.09.2019 11:45

İsviçre'nin Zürih kentindeki emniyet güçleri tarafından başlatılan bir akım kısa sürede tüm dünyaya yayılarak viral oldu. Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda #TetrisChallenge etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, güvenlik ve acil yardım birimlerinin günlük hayatlarına da kapı araladı.



Akım, 1 Eylül tarihinde İsviçre'nin Zürih kantonu polisi tarafından yapılan paylaşımla başladı. Facebook üzerinden "Trafik polisi arabası içinde ne olduğunu merak ediyorsanız işte cevabı." şeklinde bir açıklamayla yapılan paylaşımda, bir trafik polisi arabası ve içerisinde bulunan malzemelerin drone ile çekilmiş bir fotoğrafı konuldu. Euronews.com'da Görüntüle