Fotoğraflarla yerli otomobil TOGG
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Fotoğraflarla yerli otomobil TOGG

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı

27.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:27
Fotoğraflarla yerli otomobil TOGG

'nin merakla beklenen yerli otomobili 'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "" logosuyla tanıtıldı.


Tanıtımda TOGG marka yerli otomobilin beyaz renkte sedan ve kırmızı renkte SUV modelleri gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobillerin sahneye çıkmasından sonra kırmızı renkteki TOGG'a bindi ve iki otomobilin ortasında durarak kameralara poz verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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