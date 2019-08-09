(Fotoğraflarla yeniden) - İstanbul polisinden sikke operasyonu

(Fotoğraflarla yeniden) - İstanbul polisinden sikke operasyonu

İSTANBUL polisinin 3 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda 912 adet sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

09.08.2019 11:18
(Fotoğraflarla yeniden) - İstanbul polisinden sikke operasyonu
İSTANBUL  polisinin 3 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda 912 adet  sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenler, Şişli ilçelerinde yapılan 5 ayrı operasyonda Yunan, Helenistik  Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912  sikke,  imitasyon sikkeler ve sahte sikke basımında kullanılan balmumu kalıpları ele geçirdi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et