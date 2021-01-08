"Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi başladı
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"Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi başladı

08.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:28

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin tarihine ışık tutmak amacıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi hayata geçirildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin tarihine ışık tutmak amacıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi" projesi hayata geçirildi.

Yeniçağa Tarih ve Kültür Derneği (YENDER) ile Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında uygulanacak projenin açılış programı Yeniçağa İlkokulu Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Açılış programına, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, YENDER Başkanı İdris Keleş, okul müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Çağlar, YENDER'in yaptığı çalışmaları memnuniyetle izlediklerini, projeye ve derneğin çalışmalarına destek olacaklarını söyledi.

Parlak ise her memleketin kendine has değerleri olduğunu anlatarak, Yeniçağa'nın da değerleri olduğunu bu değerleri temsil eden kişilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Keleş ise projenin Yeniçağa tarihine ışık tutacağını ifade ederek, "Geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü vazifesi görecek bir projeyi hayata geçirdik. Umarım istediğimiz sonuca ulaşırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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