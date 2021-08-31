Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
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BBC

Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı

Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti.

Afganistan'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti.

Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı.

Havalimanına giren Taliban savaşçıları geride bırakılan uçakları inceledi.

Örgütün ele geçirdiği uçak ve helikopterlerle neler yapabileceğine dair çeşitli uzman görüşleri var.

Taliban'ın özel birlikleri bir gazeteciyle birlikte havalimanında bir pikaba binerek tur atmak istedi.

Fakat bunu düzgün bir şekilde yapamayınca gazeteci ve bazı savaşçılar araçtan düştü.

Havalimanına giderek savaşçılara hitaben bir konuşma yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, "20 yıllık mücadelemiz, adanmışlığımız ve Allah'ın da yardımıyla bugün bağımsızlığımızı kazandık ve ABD güçlerinin ayrılmasını sağladık" dedi.

Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
BBC
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