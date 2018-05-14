Fotoğraflarla Osmanlı Tarihinin Merkezine Yolculuk
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Ömer M. Koç Koleksiyonu'nda yer alan, II. Abdülhamid'in 1886 yılında Söğüt civarı için verdiği keşif gezisi talimatı sonucu hazırlanmış üç cilt fotoğraf albümünü gün yüzüne çıkardı.
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Ömer
M. Koç Koleksiyonu'nda yer alan, II. Abdülhamid'in 1886 yılında Söğüt civarı için verdiği keşif gezisi talimatı sonucu hazırlanmış üç cilt fotoğraf albümünü gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: Dunya.com