Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı
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BBC

Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı

Müslümanlar için kutsal mekanlar arasında yer alan Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar ibadete açıldı.

Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı
01.06.2020 01:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:55

Kudüs, Mekke ve Medine kentlerinde Müslümanlar için kutsal olan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılmış camiler, tekrar açılmaya başladı.

Pazar sabah namazı için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çok sayıda kişi gitti.

Bazıları girişte "Allahu ekber" derken bazıları da yerleri öptü.

Mekanın iç kısmında virüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler de alındı.


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Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlar Mart ortasından beri kapalıydı.


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Ramazan ayında buralarda eskisi gibi namaz kılmak mümkün olmadı.

Pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilirken ibadete de belli koşullar altında izin veriliyor.


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Suudi Arabistan'da da benzer görüntüler vardı.

Pazar sabahı Peygamber Mescidi olarak da bilinen Mescid-i Nebevi'de sabah namazı kılındı.

Ülke genelinde 90 bin cami tekrar ibadete açıldı.

Suudi Arabistan hükümeti milyonlarca kişiye gönderdiği SMS'lerle yeni ibadet kurallarını anlattı.


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İslami İşler Bakanlığı, ibadet edecek kişilere aralarında iki metre mesafe bırakmalarını, sarılmamalarını ve el sıkışmamalarını tavsiye etti.

Yetkililer, Müslümanlardan evlerinde abdest almalarını talep etti.


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Vaazların süresi 15 dakika ile kısıtlandı.

Mekke'deki Mescid-i Haram ise kapalı kalmaya karar verecek.

Hacıların tavaf ettiği Kabe'nin de içinde yer aldığı mekana her yıl milyonlarca kişi gidiyordu.


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BBC

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