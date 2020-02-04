Fotoğraflarla koronavirüs salgını: Alarm halindeki dünyadan insan manzaraları
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Fotoğraflarla koronavirüs salgını: Alarm halindeki dünyadan insan manzaraları

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken dünya salgına karşı alarm vermiş durumda.

04.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:23
Fotoğraflarla koronavirüs salgını: Alarm halindeki dünyadan insan manzaraları

salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken dünya hastalığa karşı teyakkuzda.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı önlem olarak birçok komşu ülke Çin sınırını kapattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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