Fotoğraflarla: Dünyadan Ramazan Bayramı kutlamaları

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Bayramın başlangıç tarihi ülkeden ülkeye değişiyor. Ramazan Bayramı'nın başlaması için ayın hilal haline gelmesi gerekiyor.

Bazı ülkeler ayın Mekke'deki halini dikkate alırken bazıları da kendi toprakları üzerinde doğduğu haline göre bayrama başlıyor.

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