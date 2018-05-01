Fotoğraflarla: Dünyada İşçiler 1 Mayıs'ı Nasıl Kutladı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

İşçiler, sendikalar ve diğer emekçi gruplar, yine daha iyi çalışma koşulları ve daha güçlü sendikalaşma gibi talepleri için ses çıkardı.

Irak'tan Bangladeş'e, Kamboçya'dan Almanya'ya dünyadan 1 Mayıs kutlamalarını fotoğraflarla derledik.



Fotoğraflar: Getty Images ve ajanslar