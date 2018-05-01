Fotoğraflarla: Dünyada İşçiler 1 Mayıs'ı Nasıl Kutladı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Endonenazyalı göçmen işçi kadınlardan, vücuduna zincirler bağlayarak daha yüksek asgari ücret talep eden Bangladeşlilere, dünyanın dört bir yanındaki işçileri meydanlarda ve sokaklarda buluşturdu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.
İşçiler, sendikalar ve diğer emekçi gruplar, yine daha iyi çalışma koşulları ve daha güçlü sendikalaşma gibi talepleri için ses çıkardı.
Irak'tan Bangladeş'e, Kamboçya'dan Almanya'ya dünyadan 1 Mayıs kutlamalarını fotoğraflarla derledik.
Fotoğraflar: Getty Images ve ajanslar