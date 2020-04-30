Fotoğraflarla Covid-19'un gölgesinde Ramazan ayının ilk haftası İslam alemi, Covid-19 salgının dünyayı sardığı şu dönemde alışılmadık Ramazan ayını yaşıyor. Kalabalık iftar sofraları, yoğun Ramazan alışverişleri, toplu ibadetler salgından dolayı gölgelenirken, bazı ülkelerde yasaklara rağmen safların sık tutulduğu dini törenlere rastlamak mümkün.

İslam alemi, Covid-19 salgının dünyayı sardığı şu dönemde alışılmadık Ramazan ayını yaşıyor. Kalabalık iftar sofraları, yoğun Ramazan alışverişleri, toplu ibadetler salgından dolayı gölgelenirken, bazı ülkelerde yasaklara rağmen safların sık tutulduğu dini törenlere rastlamak da mümkün. Endonezya'dan Bosna Hersek'e, dünyanın bir çok ülkesinden Ramazan ayının ilk haftasını kaydeden kareleri derledik Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com