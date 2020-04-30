Fotoğraflarla Covid-19'un gölgesinde Ramazan ayının ilk haftası
İslam alemi, Covid-19 salgının dünyayı sardığı şu dönemde alışılmadık Ramazan ayını yaşıyor. Kalabalık iftar sofraları, yoğun Ramazan alışverişleri, toplu ibadetler salgından dolayı gölgelenirken, bazı ülkelerde yasaklara rağmen safların sık tutulduğu dini törenlere rastlamak mümkün.
30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:50
İslam alemi, Covid-19 salgının dünyayı sardığı şu dönemde alışılmadık Ramazan ayını yaşıyor. Kalabalık iftar sofraları, yoğun Ramazan alışverişleri, toplu ibadetler salgından dolayı gölgelenirken, bazı ülkelerde yasaklara rağmen safların sık tutulduğu dini törenlere rastlamak da mümkün.
Endonezya'dan Bosna Hersek'e, dünyanın bir çok ülkesinden Ramazan ayının ilk haftasını kaydeden kareleri derledik Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com