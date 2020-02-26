Fotoğraflarla Çin dışına yayılan Covid-19 salgını: Dünyadan koronavirüs kaygısına dair kareler
İşe yarayıp yaramadığı ile ilgili tartışmalar yaşansa da virüs paniğinin en çok hissedildiği ülkelerde halkın başvurduğu yöntemler arasında maske takmak ilk sırada geliyor. İşte dünya genelinden koronavirüs salgınına ilişkin kaygıyı ölümsüzleştiren bir kaç kare
Çin'in Vuhan kentinde, geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülke sınırlarını aşarak 5 kıtaya yayıldı. Filipinler, Fransa, İtalya ve İran'da da can kaybına yol açan salgından dolayı yetkililer önlemleri katılaştırıyor.
Uçuşların askıya alınması, kalabalık mekanların kapatılması, üretime ara verilmesi ve karantina tedbirleri derken, sokaktaki halk da kendi imkanlarınca hastalıktan uzak durmaya çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
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