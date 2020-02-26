Fotoğraflarla Çin dışına yayılan Covid-19 salgını: Dünyadan koronavirüs kaygısına dair kareler

26.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:48

Çin'in Vuhan kentinde, geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülke sınırlarını aşarak 5 kıtaya yayıldı. Filipinler, Fransa, İtalya ve İran'da da can kaybına yol açan salgından dolayı yetkililer önlemleri katılaştırıyor.



Uçuşların askıya alınması, kalabalık mekanların kapatılması, üretime ara verilmesi ve karantina tedbirleri derken, sokaktaki halk da kendi imkanlarınca hastalıktan uzak durmaya çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle