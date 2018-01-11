Fotoğraflarla: Binlerce Turisti Alpler'de Mahsur Bırakan Kar Yağışı

İsviçre'nin kayak tatili merkezi Zermatt'ta 13 binden fazla turistin 2 gün boyunca mahsur kalmasına yol açan kar yağışı sonrası bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Alp bölgesinde etkili olan olağanüstü kar yağışı ise Fransa'nın güney doğusundaki Savoie bölgesinde bu görüntülere neden oldu.

Bessans ve Bonneval arasındaki yolda 7 metrelik bir kar duvarının oluştuğu görüldü.

Fransız meteorolojistler böylesi bir kar yağışının ancak 30 yılda bir görüldüğünü söylediler. 36 saat süren kar yağışının birden fazla çığ olayına neden olduğu da ifade edildi.

Fransa Pireneleri'nde bir kişinin çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya'nın Alpler'deki kayak merkezi Sestrieres'te ise 29 kişinin üzerine çığ düşen 5 katlı bir binadan şans eseri kurtulduğu bildirildi. Bu kişilerin binanın garajından çıkabildiği aktarıldı.

Yoğun kar yağışının yolları kapattığı ve 13 binden fazla turistin mahsur kaldığı İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde ise 1000'den fazla kişi hava yoluyla bölgeden ayrıldı.

Turistlerin dağlık bölgeden ayrılmak için helikoptere kişi başı 50 euro ödediği açıklandı.



Helikopterlerle gerçekleşen tahliye trafiği, Çarşamba günü trenlerin çalışmaya başlamasıyla normale döndü.