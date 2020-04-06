/fotoğraflarla / Bağcılar'da 4 binaya karantina

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BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.
06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:07
BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.
Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafındanyapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Görüntü Dökümü: --------
-Binanın görüntüsü
Kaynak: DHA