Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın
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Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın

Avustralya genelinde eylülden bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu. Ayrıca 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar.

06.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:00
Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın

genelinde eylül ayından bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu.


Ayrıca yaklaşık 480 milyon hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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