Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın

06.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:00

Avustralya genelinde eylül ayından bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu.



Ayrıca yaklaşık 480 milyon hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle