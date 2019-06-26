Fotoğraflarla: Avrupa'nın sıcak hava dalgasıyla imtihanı

Kıtada sıcaklıklar artamaya devam ederken, Avrupa'da halk serinlemek için birçok yöntem kullandı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, ölümcül olabilme potansiyeli taşıyan, Sahra Çölü'nden yükselen sıcak hava, Avrupa genelinde insanların vantilatörlere hücüm etmesine, Fransa'da da sınavların iptal edilmesine yol açtı.

Uzmanlar, Fransa, Almanya, İsviçre ve Belçika'da önümüzdeki günlerde, Haziran ayında sıcaklık rekorları kırılabileceğini söylüyor.