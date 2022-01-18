Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar Pazartesi gecesi yaşanan dolunayı ve olağanüstü manzaraları yakaladı.

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