Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı - Haberler
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BBC

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

Fotoğrafçıların objektifinden 2022'nin ilk dolunayı.

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar Pazartesi gecesi yaşanan dolunayı ve olağanüstü manzaraları yakaladı.

Tüm görseller telif hakkına tabidir

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde yakalandı

BBC

Dünya, Haber

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