Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Geceye damgasını vuran karelerle 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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