Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Geceye damgasını vuran karelerle 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali

Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.