Fotoğraflarla: 2 Milyondan Fazla Müslüman Hac İbadeti İçin Mekke'de

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de toplanan milyonlarca hacı adayı, Arafat Vakfesini yaptı.

Arafat'tan Müzdelife'ye dönecek olan hacı adayları vakfeye durup Kurban Bayramı sabahı şeytan taşladıktan ve kurbanlarını kestikten sonra hacı olacaklar.



Suudi Arabistan yetkilileri, daha önceki yıllarda yaşanan izdihamları engelleyebilmek için önlemlerini arttırdı. On binlerce görveli hacı adaylarının güvenliğini sağlıyor.

3 yıl önce Mekke'de gerçekleşen izdiham sırasında 2 bin 300 hacı adayı hayatını kaybetmişti.



Bu yıl ilk kez getirilen bir uygulama ile yorgun hacı adayları için uyku kapsülleri hizmete sokuldu.

Bu uyku kapsüllerinde hızlı bir uyku için bedel ödemek de gerekmiyor.



Suudi Arabistan devleti Türkiye'ye bu yıl 80 bin kişilik bir kontenjan tanıdı.



Türk hacı adayları da Pazar günü Arafat'a çıkıp geceyi Arafat'ta geçirdi. Her bir hacı adayı için 6 litre su hazırladı ve Diyanet tarafından hazırlanan çadırlarda geceledi.