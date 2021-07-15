Fotoğraflarla "15 Temmuz Sergisi"nin Açılışı Yapıldı.
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Fotoğraflarla "15 Temmuz Sergisi"nin Açılışı Yapıldı.

Fotoğraflarla '15 Temmuz Sergisi'nin Açılışı Yapıldı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve Türkiye'nin çeşitli kentleri olmak üzere çekilen fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve Türkiye'nin çeşitli kentleri olmak üzere çekilen fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Adıyaman'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ve o geceyi anlatan fotoğrafların yer aldığı resim sergisi Demokrasi Parkında açıldı.

Fotoğraf sergisinin açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri, Siyasi Parti Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası sergiyi gezen Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz darbe gecesi milletin destansı direnişini konu alan bütün fotoğrafları yakından inceledi.

Sergiyi gezdikten sonra bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, "15 Temmuz'un beşinci yıldönümü etkinliklerini şehitlerimiz için okunan mevlidi şerif ve şehitlik ziyareti ile başladık. Ülkemizin bekasına, birlik ve bütünlüğü ile kardeşliğine ve bağımsızlığına kastedilen bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bu fotoğraf sergisi de bu farkındalığı oluşturmak için düzenlenmiş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. O gece şehadete koşarak giden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum"dedi.

Kaynak: Habermetre

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