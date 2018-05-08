Fotoğraflarının Gelirini Albino Kardeşlere Bağışladı

Mardin'de düzenlenen Ulusal Fotomaraton Yarışması'na katılan Fotoğraf Sanatçısı Şükrü Ağbal, dereceye giren 2 fotoğrafının gelirini kentte yaşayan albino kardeşlere bağışladı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 3'üncüsü düzenlenen Ulusal Fotomaraton Yarışması'na katılmak için Çorum'dan kente gelen Fotoğraf Sanatçısı Şükrü Ağbal, deklanşöre, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündemine getirdiği yardım bekleyen albino kardeşler için bastı. Ağbal, dereceye giren 2 fotoğrafının gelirini albino kardeşlere bağışladı.

Ağbal, 3. Ulusal Fotomaraton Yarışması'nda 1 eş değer başarı ödülü ve 1 sergileme ödülü almaya hak kazanmıştı. - MARDİN