23.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:51

- Fotoğraflarını zorla çekip şantaj yaptılar

Polis şantaj yapan şahısları yakaladı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir kadınla gittiği evde sonradan gelen şahıslar tarafından fotoğrafları çekilen adam gasp edildi. Şüpheliler, 7 bin 400 lirasını gasp ettiği adama 35 bin liralık da senet imzalattı.

Ümraniye'de geçtiğimiz çarşamba günü Mustafa Ş. isimli kişinin, beraberindeki bir kadın şahısla gittiği ikamete iki kişi geldi. Şahıslar Mustafa Ş'nin fotoğraflarını zorla çektiler. Şahıslar ayrıca Mustafa Ş.'nin 7 bin 400 lirasını gasp edip 35 bin lira değerinde senet imzalattı.

Olaydan iki gün sonra Mustafa Ş. polise giderek durumu bildirdi. Mustafa Ş.'nin kendisini ve eşini arayan şahısların tehdit ederek imzalattıkları senetteki parayı istedikleri ve Ümraniye Dudullu Meydanda buluşmak istediklerini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Buluşma yeri ve çevresinde önlemler alan polis, adrese gelen Barış B.(32), Yusuf S.(27), Emine B. ve Zübeyde S. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların Ümraniye'de meydana gelen başka bir "nitelikli yağma" olayının da faili oldukları tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezavine gönderildi.

Kaynak: İHA