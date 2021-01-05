Fotoğraflarından teşhis edilen 2 gaspçı yakalandı

SAMSUN'da darbedilerek cebinden cüzdanı alınan Irak uyruklu O.S.G.A., polisin kendisine gösterdiği fotoğraflar üzerinden çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 şüpheliyi teşhis etti.

SAMSUN'da darbedilerek cebinden cüzdanı alınan Irak uyruklu O.S.G.A., polisin kendisine gösterdiği fotoğraflar üzerinden çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 şüpheliyi teşhis etti. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu O.S.G.A. tanımadığı iki şüpheli tarafından bir anda darbedilmeye başladı. Çıkan arbedenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan O.S.G.A., 18 bin TL olan cüzdanının da cebinde olmadığını fark ederek polisi aradı. Gazi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.S.G.A.'ya fotoğraflarını gösterdiği 9 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.D.'nin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA