Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare
Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz.
Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Gözlerinizde bir sorun yok, sorun fotoğraflarda. Bu 15 fotoğraf öyle bir değişimden geçmiş ki başlangıçta oldukları halden eser kalmamış. Çeşitli sanatçıların fotomontajla başka bir fotoğrafa dönüştürdüğü 15 eser:
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Kaynak: TheGeyik
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