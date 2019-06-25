Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare

Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare

Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz.

Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare

Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Gözlerinizde bir sorun yok, sorun fotoğraflarda. Bu 15 fotoğraf öyle bir değişimden geçmiş ki başlangıçta oldukları halden eser kalmamış. Çeşitli sanatçıların fotomontajla başka bir fotoğrafa dönüştürdüğü 15 eser:

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Kaynak: TheGeyik

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