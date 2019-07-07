Fotoğraflardaki İstenmeyen Detayları Ortadan Kaldıran Uygulama

Hepimiz, çok beğendiğimiz bir fotoğrafı sosyal medyaya yüklemeye çok heveslendikten sonra fotoğrafta garip bir obje veya insan olduğu durumuna düşmüşüzdür. Bu da bazen moralinizi bozabiliyor. Ancak GAN Paint isimli yeni proje sayesinde, yapay zekâ desteğiyle birlikte fotoğraflardaki gereksiz ve saçma detayları kolayca silebileceksiniz.

Araç, fırçalar sayesinde fotoğraflarınız üzerinde düzenlemeler yapmanızı sağlıyor. Aracın tek amacı obje silmek değil, obje de eklemek. Örnek olarak fotoğrafa ağaç, bulut, çimen, kapı veya tuğla ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede fotoğraflarınızı daha estetik bir hâle getirebiliyorsunuz.

Yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü üzere bu oldukça kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Tabii hepsi gerçekçi olacak diye bir kaide yok ancak denemeye değer diyebiliriz. Aracı kendiniz denemek isterseniz siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Araç şu an için kusursuz durumda değil, ufak tefek pürüzleri bulunuyor ancak hâlâ geliştirme sürecinde olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer nasıl kullanacağınızı anlayamadıysanız, bu kısa anlatım videosuna da göz atabilirsiniz.