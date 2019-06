Fotoğraflarda 'Yeşilyurt Çiçek Açtı'

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin Yeşilyurt'un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla düzenlediği 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' isimli ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

'Yeşilyurt Çiçek Açtı' fotoğraf yarışmasına katılan bütün fotoğraf sanatçılarına teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel ve sanatsal hizmetlerle Yeşilyurt'un her mevsim var olan o eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya önem verdiklerini dile getirdi. Çınar, her yıl farklı temalarla Yeşilyurt'un dikkat çekici ve farklı güzelliklerini sanatın güçlü yönüyle tüm dünyaya aktarma fırsatına ulaştıklarını ifade ederek, "Bu yıl 25'ncisi düzenlenecek Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' isimli ulusal fotoğraf yarışmasında da çekilen her bir kare bizim için ayrı bir değer ve anlam taşımaktadır. Fotoğraf sanatçılarının seçerek jüri heyetine ilettikleri fotoğrafların hepsi çok değerli ve anlamlıdır. Fotoğrafçılarımız ilçemizdeki mutluluğu ve güzellikleri objektiflerine yansıyan karelerde daha yakından görme fırsatı yakaladılar" diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren eserlerin 25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında sergileneceğini ifade eden Başkan Çınar, şunları söyledi:

"Bitki örtüsüyle zengin bir floraya sahip olan Yeşilyurt'umuzun baharla birlikte açan çiçeklerinin yöre kültürümüz, doğal yaşamımız ve günlük hayatındaki renklerinin fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyimizle ile ortaklaşa düzenlediğimiz 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' temalı ulusal fotoğraf yarışmasına 55 fotoğraf sanatçısı toplam 229 adet fotoğraf göndermiştir. Jüri heyetimizin yaptığı değerlendirmelerde; Yeşilyurt'ta baharla birlikte açan çiçeklerin yöre kültürünü, doğal yaşamını ve günlük hayatı yansıtmasına, fotografik değer üretmesine, ışık, kompozisyon kurallarını baz almasına dikkat edilmiştir. Gerçekleşen titiz değerlendirmeler ve analizler neticesinde yarışma konusunu güçlü bir şekilde yansıtacak, bir, iki ve üçüncülük ödüllerine uygun eserler jürinin ortak kararıyla bulunmazken, Yeşilyurt Belediyesi özel ödülü, jüri özel ödülü ve altı adet mansiyon ödülüne layık görülen eserler belli olmuştur. Buna göre; Yeşilyurt Belediyesi Özel Ödüllerini 'Mavi Tren' isimli fotoğrafıyla Fuat Yetkin ile 'Kar Temizliği' fotoğrafıyla Yasin Çetin almaya hak kazanırken, Jüri Özel Ödülünü 'Huzurla Baş Başa' eseriyle Furkan Bağ almaya hak kazanmıştır. Mansiyon dalında ise Feytullah Güleç, Akif Özbildirici, Mehmet Tokatlı, Abdullah Elgümüş, Maşide Sarı ve Ebubekir Bürçün'ün gönderdiği eserler ödül almaya hak kazanmıştır. Dereceye giren bütün fotoğrafları 25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında açacağımız sergide hemşerilerimizin beğenisine sunacağız. Yeşilyurt'un güzelliklerini farklı bakış açısıyla objektiflerine yerleştiren tüm fotoğrafçılarımıza bu emek ve çabalarından dolayı tebrik ediyor ve kutluyorum. Bu fotoğraflar gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli eserler olarak arşivlerdeki yerini alacak ve tarihi niteliğe sahip olacaklar." - MALATYA

Kaynak: İHA