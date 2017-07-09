Fotoğraflar // Maltepe'de Miting Alanına Girişler Sürüyor. Saat 15,32 İtibariyle Miting Alanı

Fotoğraflar // Maltepe'de Miting Alanına Girişler Sürüyor. Saat 15,32 İtibariyle Miting Alanı

Fotoğraflar // Maltepe'de Miting Alanına Girişler Sürüyor. Saat 15,32 İtibariyle Miting Alanı