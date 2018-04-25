Fotoğraflar // Karamollaoğlu, Gül'ün Ofisinde (1)

Fotoğraflar // Karamollaoğlu, Gül'ün Ofisinde (1)

Gülseli KENARLI - Taner YENER/ İstanbul DHA SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi.

Fotoğraflar // Karamollaoğlu, Gül'ün Ofisinde (1)

Gülseli KENARLI - Taner YENER/ İstanbul DHA 

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi. 

Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu'nun Gül'ün erken seçimlerle ilgili görüşeceği öğrenildi.

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