Fotoğraflar // Karamollaoğlu, Gül'ün Ofisinde (1)
Gülseli KENARLI - Taner YENER/ İstanbul DHA SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi.
Gülseli KENARLI - Taner YENER/ İstanbul DHA
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi.
Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu'nun Gül'ün erken seçimlerle ilgili görüşeceği öğrenildi.
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