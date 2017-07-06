Fotoğraflar // Galip Tekin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Götürüldü

Fotoğraflar // Galip Tekin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Götürüldü

Fotoğraflar // Galip Tekin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Götürüldü