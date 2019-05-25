Fotoğraflar// Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam
Kaynak: DHA
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