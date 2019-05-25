Fotoğraflar// Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam

Fotoğraflar// Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam

Fotoğraflar// Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam