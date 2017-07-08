Fotoğraflar//başbakan Binali Yıldırım Pendik'te, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Emekçi Lojistik Destek...

Fotoğraflar//başbakan Binali Yıldırım Pendik'te, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Emekçi Lojistik Destek...

Fotoğraflar//başbakan Binali Yıldırım Pendik'te, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Emekçi Lojistik Destek...