Fotoğraflar // Atatürk Havalimanı'nda "Vücut Tarayıcı Cihaz" Kullanımı Başlıyor

Fotoğraflar // Atatürk Havalimanı'nda "Vücut Tarayıcı Cihaz" Kullanımı Başlıyor

Fotoğraflar // Atatürk Havalimanı'nda