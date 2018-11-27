Türk Şirketin Endonezya'daki Enerji Gemisinde Patlama Meydana Geldi
Endonezya'da bulunan Türk şirketine ait enerji gemisinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Şans eseri olayda yaralanan ve ölen olmadı.
Endonezya'da bulunan enerji gemisinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.
GEÇTİĞİMİZ PAZAR MEYDANA GELDİ
Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen Karadeniz Holding'e ait "Karadeniz Power ship"e ait bir enerji gemisindeki patlamada şans eseri yaralanan ve ölen olmadı.
PATLAMA KAZAN DAİRESİNDE YAŞANDI
Patlamanın ardından tesisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Patlamanın kazan dairesinde olduğu belirtildi.