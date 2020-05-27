Fotoğrafla ihracat dönemi
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Fotoğrafla ihracat dönemi

Dünyayı kasıp kavuran ve küresel ticaret çarklarının durmasına neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.

Fotoğrafla ihracat dönemi
27.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:51

Dünyayı kasıp kavuran ve küresel ticaret çarklarının durmasına neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Dijital ticaret bundan sonraki dönemde iş dünyasının önemli etkenlerinden biri olacak. Fuarların gerçekleştirilememesi nedeniyle mermer sektörü, Çin'e fotoğraflı ihracata başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün Çin'e ihracatının ilk çeyrekte yüzde -30 seviyelerine gerilediğini söyledi. Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çetinkaya, "Normalleşme kelimesini şimdiden kurmak hayalcilik olur. Bunu ancak Haziran'dan sonra önümüzdeki tabloya göre değerlendirmemiz mümkün olacak. Sektörümüzün Çin'e ihracatı Şubat'ta yüzde -60 seviyelerindeydi. Nisan'da yüzde -40'lara gerilemiş olduk. Bu sevindirici bir gelişme ancak kayıplarımız halen çok büyük. En büyük dış pazarımız olan Çin'e bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatımız yüzde -30 seviyelerinde gerçekleşti" dedi.

İhracata fotoğraflı katkı

Sanal ticaretin doğal taş ve mermer sektörü özelinde son derece destekleyici bir unsur olduğunun altını çizen Çetinkaya, "Çinliler ürünleri dokunarak, görerek almak istiyor. Halihazırda uluslararası uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin'e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye'nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var" şeklinde konuştu.

ABD'nin doğal taş ve mermer sektörünün Çin'den sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Avrupa pazarı Mart sonunda siparişlerini askıya aldı. MENA bölgesinde de iptaller söz konusu. Hindistan'a ihracatımız Nisan'da yüzde -90 olarak hesaplandı. Fabrikalar şu dönemde üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürütüyor. Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuz'dan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum. Normalleşeceğiz ancak bu birden olmayacak. Buradaki en önemli faktör bu dönemi en az hasarla geçirmek. Firmalarımızın bu dönemin sonunda faz değişikliğine giderek Çin'den tedarik ettikleri ürünlerin yüzde 25'ini başka ülkelere kaydırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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