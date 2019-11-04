(fotoğrafıyla) GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI
Çağatay KENARLI, İstanbul DHATerörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.
04.11.2019 11:47
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit'i Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. 5 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Şenyiğit, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alıyordu. Şenyiğit, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü dökümü: ----------------ARŞİV
-Şenyiğit'in fotoğrafı
Kaynak: DHA