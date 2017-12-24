Fotoğrafçılık Atölyelerini 3 Bin Yıllık Kente Taşıdılar

İzmir'deki fotoğrafçılık kursunun kursiyerleri, Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ne gelerek fotoğrafçılık eğitimlerini uygulamalı olarak aldılar.



Eskihisar Mahallesinde, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına eşsiz kareler sunuyor.



İzmir'deki Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, yıl boyunca öğrendiklerini 3 bin yıllık kente gelerek uyguladılar.



Kente fotoğraf safarisi düzenleyen grup, hem yeni bilgiler öğrendi hem de öğrendiklerini anlık olarak uygulama şansı yakaladı.



Yaklaşık 30 kişilik bir grupla gelen İzmirli fotoğrafçılar, kentin dört bir yanını gezerek kenti fotoğrafladı. Bazı fotoğrafçılar ise kentte bulunmalarını ölümsüzleştirmek için kendi fotoğraflarını çektirdi.



Kursun usta öğreticisi Bahadır Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 kursiyerleriyle belirli aralıklarla çevredeki tarihi ve güzel yerlere turlar düzenlediklerini söyledi.



Fotoğraf çekmenin yanı sıra Stratonikeia Antik Kenti'ni tanıtmayı da hedeflediklerini kaydeden Karabıyık, "Şu anda Stratonikeia'dayız. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren bir kentteyiz. Ama henüz geçici bir listede. Bizlerin çabasıyla kalıcı listeye girecek. Bunu çok istiyoruz." dedi.



Karabıyık, kente hayran kaldıklarını belirterek, fotoğrafçılık atölyelerini Stratonikeia'ya taşımalarından dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.



Fotoğrafçı arkadaşlarının zaman zaman Stratonikeia'ya giderek fotoğraflar çektiğini ve bu nedenle kendilerinin de büyük merakla kente geldiğini anlatan Karabıyık, şöyle konuştu:



"Buranın farkı, tarihin her döneminden izler barındırıyor olması. Çok enteresan bir yer. Doğasıyla birlikte iç içe bir kent. Kente geldiğimiz buranın hakkını verebilmek için çekim anlamında teknik bilgiler paylaştık. Fotoğraf makinesiyle buranın dokusunu nasıl aktarabileceğimizi konuştuk. Daha sonra ise kenti gezerek burayı fotoğrafladık."