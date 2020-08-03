Fotoğrafçılar dolunayla Ayasofya-i Kebir Camii'ni aynı karede görüntülemek için yarıştı İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.

Çok sayıda fotoğrafçı dolunayı görüntülemek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresini seçti. Saat 04.30'da beliren dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii ile aynı karede yer aldı.

Güzel görüntülere sahne olan dolunayın batışı 05.30 gibi gerçekleşti. Yerli ve yabancı çok sayıda fotoğrafçı, dolunayı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile aynı karede görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Kaynak: AA