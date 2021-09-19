Fotoğrafçı Engin Güneysu'nun sergisi 'Ladalands', Soviet Gallery İzmir'de açıldı - Haberler
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Fotoğrafçı Engin Güneysu'nun sergisi "Ladalands", Soviet Gallery İzmir'de açıldı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Kültür Sanat
Fotoğrafçı Engin Güneysu'nun sergisi

Bağımsız fotoğrafçı Engin Güneysu'nun "Ladalands" isimli fotoğraf sergisi, Alsancak'taki Soviet Gallery İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağımsız fotoğrafçı Engin Güneysu'nun "Ladalands" isimli fotoğraf sergisi, Alsancak'taki Soviet Gallery İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Sovyetler Birliği döneminde üretimine başlanan Lada otomobillerin, farklı coğrafyalarındaki yolculuğuna dair kareler görülebiliyor.

Güneysu, AA muhabirine, sergide 5 ülkeden çekilmiş fotoğraflar olduğunu belirterek, "Bu sergide 'Sovyetler'in hayaleti var' diyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, Alsancak 1437 Sokak'taki galeride, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Öte yandan Metin Birecikligil, Bora Erdinç ve Daniela Hannemann tarafından kurulan Soviet Gallery İzmir'in resmi açılışı yapıldı. Galeride, film gösterimleri, dil ve müzik kursları gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fotoğrafçı Engin Güneysu'nun sergisi 'Ladalands', Soviet Gallery İzmir'de açıldı - Haberler
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