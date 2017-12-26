Kraliyet Ailesini Gülerken Yakalayan Anne, Çektiği Fotoğrafla Kızının Okul Masraflarını Karşılayacak

39 yaşındaki Karen Anvil, kraliyet ailesinin Pazartesi günü Sandringham'daki geleneksel Noel sabahı geçidinde Cambridge dük ve düşesi ile Prens Harry ve Meghan Markle'ı aynı kare içerisinde gülümserken yakaladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Twitter'da yayınlanan görüntü 12 bin beğeni aldı ve ana akım medyanın ilgisini çekti. BBC'ye konuşan Anvil fotoğrafa gösterilen ilginin "tuhaf ve delilik" olduğunu açıkladı.

YILLARCA GÖRMEK İÇİN UĞRAŞTI

Anvil ve 17 yaşındaki kızı Rachel, yıllarca kraliyet ailesini görmeye çalıştıktan sonra Noel günü amacına ulaştı. Geçen yıl bir hastalığa yakalanan kızına bu Noel kraliyet ailesini görmek için Sandringham'daki St Mary Magdalene kilisesine gideceklerine söz verdi.

"MUTLU NOELLER" DİYE BAĞIRDI

Kraliyet ailesini kameraya baktırmayı nasıl başardığı sorulduğunda Anvil, "Ben çok coşkulu bir insanım ve sanırım biraz heyecanlandım. Bağırıyordum ve birden aptal gibi 'Mutlu Noeller!' diye bağırdım. Tam bir hayran gibiydim ama tek söylediğim buydu ve onların bakmasını sağladı." dedi.

KIZININ ÜNİVERSİTE MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Anvil resmi yükledikten dört saat sonra resmin kullanım iznini isteyen mesajlar aldı ve bazı Twitter kullanıcıları kendisine fiyat konusunda pazarlık yapmayı teklif etti.

Anvil "ilk başta evet tabi ki, fotoğrafı kullanabilirsiniz, bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi. Ancak kısa süre sonra, fotoğrafın telif hakkı ve Noel Günü hediyesi için öneriler getirdi.

Bekar bir anne olduğunu ve her zaman gurur duyduğu iki işte çalıştığını belirten Anvil, "Şimdi kızımın üniversitesi için para biriktirmek istiyorum ve o fırsatı elde edebilirsem harika olur" dedi.