"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek

ANTALYA (AA) - Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.

Fotoğrafseverlerin de katılacağı zirvede, ünlü Türk fotoğraf sanatçıları deneyimlerini paylaşacak. Antalya'da Crown Palace'da 11-13 Şubat'ta düzenlenecek olan zirve, tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olacak.

Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticilerinin de konuk olacağı zirvede, workshoplar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Zirvede derneğin kurucusu Coşkun Aral, başta olmak üzere gazeteci Bünyamin Aygün ve Eyüp Coşkun, dünyadaki gazetecilik üzerine deneyimlerini workshoplarda paylaşacak.

Nezihi Gözen, program kapsamında "Geleceğin Fotoğraf Düzenleme Teknikleri ve NFT" hakkında bilgi verecek. Ozan Bilgiseren,

"Geniş Çaplı Fotoğraf Projeleri Geliştirme, Uygulama ve Yönetme" konulu sunum yapacak.

Derneğin Genel Sekreteri Tanın Helvacı ve Alper Koç ise sponsorluk konusunda izlenecek yollar hakkında bilgi verecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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