"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.

ANTALYA (AA) - Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.

Fotoğrafseverlerin de katılacağı zirvede, ünlü Türk fotoğraf sanatçıları deneyimlerini paylaşacak. Antalya'da Crown Palace'da 11-13 Şubat'ta düzenlenecek olan zirve, tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olacak.

Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticilerinin de konuk olacağı zirvede, workshoplar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Zirvede derneğin kurucusu Coşkun Aral, başta olmak üzere gazeteci Bünyamin Aygün ve Eyüp Coşkun, dünyadaki gazetecilik üzerine deneyimlerini workshoplarda paylaşacak.

Nezihi Gözen, program kapsamında "Geleceğin Fotoğraf Düzenleme Teknikleri ve NFT" hakkında bilgi verecek. Ozan Bilgiseren,

"Geniş Çaplı Fotoğraf Projeleri Geliştirme, Uygulama ve Yönetme" konulu sunum yapacak.

Derneğin Genel Sekreteri Tanın Helvacı ve Alper Koç ise sponsorluk konusunda izlenecek yollar hakkında bilgi verecek.

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

 Diskotekteki tutsak köpek balığı için nakil kararı

Diskotekteki tutsak köpek balığı için nakil kararı

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (1)

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title